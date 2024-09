Pallavolo, riparte la stagione della Romano. Le dichiarazione di Lo Duca e Maccotta

La società mamertina riparte per confermare i risultati raggiunti lo scorso anno. Lo Duca: “Far crescere le più piccole per farle approdare in prima squadra”. Maccotta: “Ci aspetta un campionato intenso"

. MILAZZO – Prende ufficialmente il via la stagione della Polisportiva Nino Romano.

Sotto la guida esperta di coach Mauro Maccotta, confermato nel ruolo di primo allenatore della serie C e direttore tecnico della società, primo giorno di lavoro per le ragazze della prima squadra; dopo una breve riunione nella quale il presidente Lo Duca ha dato loro il “ben tornate”, seduta di allenamento utile per riprendere confidenza con il campo e la palla.

Nei prossimi giorni, i rispettivi allenatori, convocheranno anche le altre formazioni per iniziare la preparazione in vista di una stagione in cui si cercherà di dare continuità agli ottimi risultati ottenuti lo scorso anno. In quest’ottica, confermato l’intero staff tecnico: Giovanni Maccotta, Maurizio Foti e Federica Lo Duca. Per quanto riguarda il Centro Avviamento allo Sport ed “S3”, rimangono salde al timone la “presidentessa” Gabriella Barresi e Rossana Taranto.

Solo conferme anche nella dirigenza: Gina Campagna (dirigente accompagnatore), Simone Lo Duca (comunicazione e marketing), Francesco Formica (dirigente accompagnatore), Orazio Maio (direttore sportivo).

Lo Duca: “Accelerare crescita delle meno esperte”

“Con l’inizio degli allenamenti della nostra serie C, parte ufficialmente questa nuova stagione”. Queste le prime dichiarazioni a caldo del presidente Lo Duca. “Finalmente, torniamo a parlare di pallavolo giocata. Nelle riunioni svolte con il nostro staff, è emersa chiara la volontà di voler dare una spinta importante al nostro progetto giovanile, con il preciso obiettivo di accelerare la crescita delle nostre ragazze e portarle, il prima possibile, alle porte della prima squadra”.

Che campionato di serie C si aspetta?

“Per quanto ci riguarda, vogliamo confermare l’ottimo risultato conquistato nella stagione passata. Il fulcro della squadra è rimasto lo stesso e questo ci permetterà di cominciare l’anno con qualche certezza in più. Concludo facendo un grosso in bocca al lupo alle mie ragazze e auguro loro di divertirsi come hanno sempre fatto”.

Maccotta: “Gruppo invariato. Sarà una stagione intensa”

Gli fa eco il direttore tecnico, coach Mauro Maccotta: “Sarà un anno importante per la nostra serie C. Il gruppo è rimasto quasi del tutto invariato così potrò lavorare su ragazze che hanno già in testa meccanismi rodati, permettendomi di provare qualcosa di diverso e migliorare quello che di buono abbiamo fatto lo scorso anno. Il prossimo campionato sarà sicuramente più probante rispetto a quello dello scorso anno ma anche più bello ed intenso”.

Che obiettivi vi siete posti?

“Come società abbiamo sempre ben chiaro quello che vogliamo e dove andare. Lavoriamo per raggiungere i nostri obiettivi di sempre. In questa stagione siamo pronti a dare un’organizzazione diversa ai nostri settori giovanili per poter continuare a fornire linfa vitale alla nostra prima squadra”.

Inizio del campionato di serie C previsto nel weekend del 26-27 ottobre. Ancora da definire la composizione di gironi e calendario.

