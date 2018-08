Il CUS Unime al lavoro per preparare la C. Si riparte dal Tecnico Leandri

Solo un anno di purgatorio nel campionato di Serie D ed il CUS Unime torna, grazie ad un’esaltante stagione ed una splendida promozione, a calcare i campi della Serie C, massimo torneo regionale. Tante le protagoniste del la promozione e, tra queste, figura il Tecnico Valentina Leandri, confermata anche per la stagione ormai alle porte alla guida tecnica della compagine universitaria, cosi come è stato sin dal primo anno di affiliazione del CUS Unime alla Federazione Italiana Pallavolo.

Nessun dubbio sulla riconferma della Leandri da parte del responsabile del settore pallavolo, Salvatore De Domenico, e del nuovo coordinatore tecnico, Peppe Venuto, che in lei ripongono tantissima stima e fiducia.

“Sono entusiasta all'idea di affrontare nuovamente il torneo di Serie C - esordisce Valentina Leandri - non ho mai avuto il minimo dubbio sulle mie scelte: il CUS Unime per me è ormai una seconda famiglia. Ripartiremo con i giusti propositi in un campionato come la serie C che si prospetta ancora una volta molto competitivo. Da matricola punteremo a mantenere la categoria conquistata sul campo, conosciamo quali siano le insidie di un torneo che abbiamo affrontato solo due stagioni fa. Le incognite sono molteplici ma dobbiamo principalmente fare affidamento sulle nostre qualità ed giocare partita dopo partita con quella fame di vittorie che non deve mai mancare alla nostra squadra. Insieme alla Società - conclude il tecnico messinese - stiamo cercando di allestire un organico equilibrato che possa ben figurare nel torneo che prenderà il via il prossimo Ottobre; proveremo a rinforzare il gruppo che lo scorso anno ha ben figurato in Serie D e che rappresenta una base solidissima dalla quale ripartire”.

