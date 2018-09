Il Panathlon Club Messina festeggia 60 anni di attività

Era il 6 settembre 1958 quando il professore Guglielmo Stagno D’Alcontres, insieme ad altri illustri messinesi, fra i quali l’Onorevole Gaetano Martino, diedero vita a questo Club Service, organizzando la prima assemblea dei soci fondatori, nella quale venne eletto presidente l’Onorevole Ferdinando Stagno D’Alcontres.



Teatro dello storico avvenimento fu lo Sporting Club “Lido del Tirreno” con sede a Mortelle. Oggi a distanza di anni, il professore Ludovico Magaudda, attuale presidente del club, intende festeggiare i 60 anni dalla fondazione del Panathlon Club Messina nella stessa sede dove tutto ebbe inizio, nei locali sottostanti il ristorante “Sporting” (ex Alberto).



L’evento celebrativo, che avrà luogo nella serata di venerdì, a partire dalle ore 19.30 prevede una cena conviviale accompagnata da musiche anni 60. Il tutto per sottolineare i valori dei Club Panathlon fondati sull’amicizia, il rispetto reciproco, la correttezza nell’agonismo, il fair play e la valorizzazione dello sport come straordinario strumento di educazione dei giovani.