Parco di Camaro, lavori fermi da 9 anni. Ecco l’iter, il riavvio entro marzo 2024 - Tempostretto

Una delle opere simbolo per le lungaggini del risanamento. I nodi burocratici e finanziari sembrano finalmente risolti

Lavori fermi da giugno 2014, contratto rescisso con la vecchia impresa ad aprile 2015. Poi tanti anni di lotte con la burocrazia, senza atti concreti, e il Parco urbano di Camaro è rimasto incompleto.

Solo il 25 ottobre 2023 è stato completato il nuovo progetto di fattibilità tecnico economica, validato il 6 novembre dal responsabile unico del procedimento.

I soldi, invece, arriveranno dal bando Pinqua, al quale il Comune di Messina ha partecipato ottenendo un finanziamento di 14 milioni 802mila euro per Camaro Sottomontagna, di cui 13 milioni 246mila per l’acquisto di 140 case, da destinare a chi oggi vive in baracca, e 1 milione 224mila proprio per il completamento del parco di Camaro.

Domande entro il 4 dicembre

Ora il Comune ha pubblicato un’indagine di mercato per individuare dieci soggetti (più dieci di riserva) da invitare alla successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto integrato col criterio del minor prezzo ed esclusione offerte anomale. Se ci saranno più di dieci domande si procederà con sorteggio.

Le domande di partecipazione potranno essere inviate entro le 10 di lunedì 4 dicembre.

I tempi dei lavori sono fissati dalle scadenze del Pnrr: consegna entro il 31 marzo 2024, fine entro il 30 aprile 2025.

La baraccopoli da demolire e riqualificare

Sempre a Camaro previsto un investimento da 3 milioni (Piani urbani integrati della Città Metropolitana di Messina) su un’area di 12mila metri quadri, attualmente occupata da una baraccopoli che dovrebbe essere demolita a breve. Si prevede un intervento di riqualificazione urbana finalizzata a restituire alla pubblica fruizione un’area sottratta al degrado e destinata alla rifunzionalizzazione dello

spazio pubblico.

Con la determina dirigenziale numero 4673 del 27 novembre 2023 sono stati affidati i servizi di collaudo al raggruppamento temporaneo costituito da Engineering Platform srl e ing. Paolo Botton.