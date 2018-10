"Partecipate!" di CMdB diventa una petizione popolare

E' più che una chiamata a raccolta, è la piattaforma politica promossa da Cambiamo Messina dal Basso ed aperta all'adesione di liberi cittadini e gruppi organizzati di qualsiasi natura, politica, sindacale o sociale, per organizzare un fronte comune per arginare le azioni di smantellamento delle aziende Partecipate.

Continuando il suo percorso, Partecipate! oggi diventa una Petizione comunale, ai sensi dell'art. 25 dello Statuto comunale, con una raccolta firme indirizzata a Sindaco e Consiglio Comunale.

Per questo, Mercoledì 17, dalle 18.30 alle 23, la sede di Cambiamo Messina dal Basso (via Mario Giurba, 15) sarà aperta per raccogliere le firme di coloro che, muniti di documento d'identità, vorranno sottoscrivere la petizione.



I sottoscrittori che la firmano chiedono di: 1. Interrompere le azioni di smantellamento della linea tranviaria di Messina e intraprendere ogni possibile azione per il pieno recupero della sua operatività; 2. Rimodulare il recente piano di riorganizzazione delle corse TPL, dimostratosi fallimentare e, nelle more, ripristinare quello precedentemente in vigore; 3. Interrompere ogni azione volta alla privatizzazione di tutte le aziende Partecipate comunali onde impedire tentativi di speculazione economica ai danni del cittadino e della qualità dei servizi erogati; 4. Revocare gli atti amministrativi relativi a ipotesi di liquidazione delle Partecipate per non danneggiarle nei confronti degli erogatori di credito e degli altri Enti pubblici e per la salvaguardia dei lavoratori.

L'impegno di Partecipate! proseguirà a Piazza Cairoli sabato 20 con l'adesione alla Manifestazione spontanea, nata sul web, "Manteniamo il tram a Messina".