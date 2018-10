Il Partito Comunista dei Lavoratori domani in piazza contro il Salva Messina

Il Coordinamento provinciale del Partito Comunista dei Lavoratori di Messina lancia l’appello a partecipare alla mobilitazione indetta per domani da Cgil e Uil.

«Si avvicina la data della manifestazione indetta da Cgil e Uil contro il decreto cosiddetto "Salva Messina". Sull'Atm alle proposte e intenzioni del sindaco De Luca di privatizzazione selvaggia dell'azienda trasporti, le organizzazioni di opposizione (e il sindaco, in seconda battuta) rispondono con un’ambigua formula di gestione in house, vale a dire la liquidazione dei debiti del passato, a carico ovviamente della collettività, e la creazione di una " Società per azioni a totale capitale pubblico", che così ripulita dai debiti sarà più appetibile alla vendita sul mercato. E paradossalmente farà il gioco di chi vuole la privatizzazione a tutti i costi. E’ questa la "nuova" proposta del sindaco, con tutte le conseguenze negative sul piano occupazionale e di efficienza dei trasporti rispetto alla domanda degli utenti. Come Partito Comunista dei Lavoratori respingiamo la privatizzazione selvaggia e/o in house sia del sindaco De Luca che delle cosiddette organizzazioni politiche e/o sindacali di "opposizione". Come PCL siamo per la municipalizzazione dell' Atm nella prospettiva generale di una lotta che porti la stessa azienda ad essere posta sotto il controllo dei lavoratori».