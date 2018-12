Passaggio di consegne all'Irccs-Piemonte tra i Direttori Generali Aliquò e Barone

Cambio al vertice dell'Irccs-Piemonte. Nel pomeriggio scambio di consegne tra l'ormai ex direttore generale Angelo Aliquò che ha guidato l'azienda per 3 anni e mezzo e il nuovo manager Vincenzo Barone (che torna all'Irccs dove ha già ricoperto la carica di commissario negli anni scorsi). Aliquò domani s'insedierà alla guida dell'Asp di Ragusa (anche per lui si tratta di un ritorno). Per via di una serie di ritardi nel percorso di nomina, in attesa che la Commissione sanità Ars dia il parere non vincolante ma obbligatorio sulle nomine dei manager in Sicilia, i direttori generali scelti nelle scorse settimane e nominati dalla Regione ricopriranno momentanemante la carica di commissari prima di assumere ufficialmente il ruolo di Dg.