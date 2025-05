Paziente psichiatrica aggredisce infermiera, “il Papardo è sovraccaricato”

Per la Uil-Fpl di Messina, "l'urgenza psichiatrica non può essere solo di competenza del pronto soccorso dell'ospedale"

MESSINA – Nuova aggressione al Papardo ai danni di un operatore sanitario. Una paziente psichiatrica ha aggredito un’infermiera nei giorni scorsi. Da qui la nota di ivio Andronico e Corrado Lamanna, rispettivamente segretario generale e e coordinatore provinciale area medica della Uil-Fpl Messina:“Vi è un iper afflusso di pazienti psichiatrici che giungono al Pronto soccorso da tutte le parti del territorio Messinese con punte a turno di 5 pazienti, a causa di un scellerato protocollo firmato illo tempore. Quindi si è pensato bene di riversare tutto il lavoro sul Papardo e contravvenendo a tutti i canoni assistenziali propri dell’ urgenza si è stabilito che il Psg del Policlinico Universitario rifiuta tali accessi, adducendo a giustificazione che il loro reparto di psichiatria non effettua urgenze. Ora senza considerare che la psichiatria allocata nei locali dell’Ospedale Papardo è un’unità operativa dell’Asp di Messina, si arriva all’assurdo che l’ urgenza psichiatrica debba essere solo di competenza del pronto soccorso del Papardo, con tutte le conseguenze del caso”.

“Pronto soccorso psichiatrico, distribuzione del carico di lavoro tra i vari ospedali, maggiore collaborazione con la polizia municipale: ecco le proposte”

Aggiungono i sindacalisti: “Considerando la difficoltà di gestione dei malati psichiatrici, si rammenta che per ogni turno sono presenti in media 4 infermieri, due medici e due ausiliari che debbono gestire triage, codici rossi, codici gialli senza considerare le patologie minori. Il tutto in un pronto soccorso con una media di 40.000 accessi l’anno. E allora si comprende bene a quale stress e carico di lavoro sia sottoposto il personale, letteralmente lasciato solo, visto la l’assenza della polizia municipale all’interno del pronto soccorso oltre al silenzio delle autorità, sindaco compreso, rispetto alle nostre continue denunce.

Continuano i segretari: “Chi deve sorvegliare questi pazienti, spesso anche violenti, per salvaguardare l’incolumità degli stessi e degli altri utenti, per evitare anche episodi di aggressioni? Nel frattempo i pazienti in regime di Tso continuano a stazionanare per diversi giorni in pronto soccorso per mancanza di posti nelle psichiatrie siciliane, con tutte le ricadute del caso sulla erogazione e la qualità dei servizi assistenziali del Psg. La Uil Fpl, da anni, chiede la soluzione del problema. Servono soluzioni che garantiscano la distribuzione del carico di lavoro sui Psg cittadini e dell’interland, per gestire l’urgenza psichiatrica e poi successivamente il trasferimento alle Unità operative psichiatriche del territorio o l”istituzione di un pronto soccorso psichiatrico, con personale e locali dedicati, anche presso l’ attuale psichiatria del Papardo. E occorre una maggiore collaborazione delle polizia municipale, che come detto per normativa di legge è preposta alla vigilanza dei pazienti in attesa o in regime di trattamento sanitario obbligatorio (Tso). Inoltre, si chiede anche l’immediata ricollocazione della guardia giurata nei locali del pronto soccorso generale”.