"I Peloritani siamo noi". Domani seminario al centro Camelot

Appuntamento l'8 agosto alle ore 9.30 al centro “Camelot”della Cittadella Sanitaria L. Mandalari di Messina, il dott. Matteo Allone, animerà una “Tavola Rotonda” sullo stato dell’arte della prevenzione, per la riduzione del rischio incendi boschivi e del danno conseguente sull'ambiente naturale e antropico nell'area dei Monti Peloritani.

Gli incendi estivi, prevalentemente di origine dolosa e colposa sono non sono una novità nell'area Mediterranea, tuttavia le tragiche conseguenze dei recenti incendi in Grecia probabilmente richiedono delle riflessioni.

Attraverso il confronto tra i diversi attori istituzionali e la società civile, l'incontro ha lo scopo: di comprendere le eventuali criticità nella prevenzione; di integrare e articolare esperienze, idee e progetti per individuare efficaci strategie di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza, indipendentemente dalla gestione dell'emergenza.

L'iniziativa è aperta al pubblico e in particolare a quanti amano e vivono nel quotidiano, la natura e il territorio. che sovrasta la città di Messina