Pensioni dei medici. Il presidente di Enpam, Alberto Oliveti, ospite del convegno di Messina

16 novembre 2018

MESSINA - Sarà il presidente nazionale della Fondazione Enpam (Ente nazionale previdenza e assistenza medici), Alberto Oliveti, uno degli ospiti più illustri nel convegno sulle tematiche previdenziali e assistenziali promosso dall’Ordine dei Medici e Odontoiatri di Messina domani al Palacultura di Messina con inizio alle 9 (iscrizioni dei partecipanti a partire dalle 8).

L’iniziativa voluta dal presidente dell’Ordine, Giacomo Caudo, e dal presidente Cao (Commissione Albo Odontoiatri), Giuseppe Renzo, ha l’obiettivo di fare il punto sulla situazione della Fondazione Enpam alla luce degli ultimi interventi normativi in materia di previdenza, esaminando i riflessi che questi avranno sulle gestioni dell’ente, nonché sulle novità introdotte dal riordino dei testi regolamentari dei Fondi di previdenza, anche in termini di prestazioni assistenziali e dare le giuste risposte alle domande che oggi molti medici si pongono.

Oltre ad Oliveti, interverranno i dirigenti della Fondazione Adriana La Ricca e Luigi Caccamo. L’evento sará un importante momento di incontro, confronto e dibattito per la classe medica ed è valido 6 crediti Ecm; inoltre è rivolto anche agli studenti del V e VI anno dei Corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria, in funzione della possibilità data agli stessi di potersi iscrivere all’Enpam, garantendosi da subito la copertura previdenziale ed assistenziale.