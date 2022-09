Per l'Academy Sant'Agata primo punto tra le professioniste - Tempostretto

Nella seconda giornata di Serie C femminile la squadra ha pareggiato contro il Frosinone

FROSINONE – Nella seconda giornata di campionato le atlete dell’Academy Sant’Agata hanno giocato in trasferta contro il Frosinone. La squadra biancazzurra, promossa lo scorso anno in Serie C, con il pareggio di domenica, ha ottenuto il primo storico punto a livello nazionale per la società messinese.

La partita si è conclusa a reti bianche con le due squadre che hanno messo più attenzione a non subire gol che a realizzarne. Uno 0-0 che dimostra l’equilibrio tra le due formazioni che si sono affrontate allo stadio Comunale Ferentino. Una partita equilibrata e combattuta, con parecchie occasioni sprecate da parte di entrambe le squadre.

Queste le atlete che hanno preso parte alla trasferta di Frosinone, convocate dall’allenatore Carmelo Emanuele: Vitale F., Lazara, Ferrigno, Panarello, Cucinotta, Vitale E., Barrile, Cammareri, D’Ambra, Florio, Raffaele, Cammarata, Cicirello, Graziano, Pizzino, Talquenca.

