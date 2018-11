Un "percorso tattile" per il centralino dell'Ospedale Papardo

Presso l'Azienda Ospedaliera Papardo di Messina sono stati affidati i lavori per la realizzazione di un percorso tattile per ipovedenti nei locali del centralino aziendale, con lo scopo di aiutare il personale dipendente con disabilità sensoriale, addetto al ricevimento e allo smistamento delle telefonate, a raggiungere in piena autonomia e assoluta sicurezza il proprio posto di lavoro e i servizi igienici.

Riteniamo - dice il Commissario Straordinario Paolo La Paglia - che l'abbattimento delle barriere architettoniche e l'attenzione verso il personale con deficit sensoriali, oltreché un dovere, sia una priorità nel percorso di efficientamento della pubblica amministrazione; il percorso tattile consentirà agli ipovedenti di muoversi all'interno dei locali in piena autonomia e padronanza, rappresentando un ulteriore passo attuativo del decreto legislativo 81/2008, testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.