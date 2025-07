Perdita in via Tommaso Cannizzaro, stop erogazione idrica in alcune zone del centro

Tecnici al lavoro per la riparazione A causa di una grossa perdita riscontrata sulla rete idrica in via Tommaso Cannizzaro, si è reso necessario interrompere temporaneamente la distribuzione dell’acqua dalla Torre Vittoria. I tecnici sono già al lavoro per eseguire l’intervento di riparazione e ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. Zone interessate da possibili disservizi: Via Tommaso Cannizzaro Parte bassa di Piazza Cairoli Zona Municipio Via Garibaldi (fino al Teatro Vittorio Emanuele) Per eventuali segnalazioni, è possibile contattare Amam ai seguenti recapiti: 090 3687711 Numero Verde: 800 085584