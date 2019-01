Pericoli e incidenti a S. Margherita per il semaforo guasto

L’impianto semaforico di S. Margherita è da anni oggetto di malfunzionamenti, come riscontrato dalle decine di segnalazioni fatte prevenire da cittadini, residenti, consiglieri circoscrizionali. La Polizia Municipale è dovuta più volte intervenire per constatare incidenti stradali, anche con feriti, dovuti al malfunzionamento del semaforo, con probabili ripercussioni di responsabilità sull’ente proprietario dell’impianto e quindi sulle casse comunali. A segnalarlo è il consigliere e vicepresidente del consiglio comunale Nino Interdonato che insieme alla collega Daria Rotolo e al consigliere della I circoscrizione Alfredo Manganaro ha scritto al sindaco Cateno De Luca per sapere se sia sua intenzione disporre si da subito una apposito stanziamento nel bilancio previsionale al fine di sostituire l’attuale impianto semaforico, con uno efficiente, al fine di ripristinare la sicurezza stradale lungo quel tratto di strada.