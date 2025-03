Pezzolo, da domani senso unico alternato sulla Sp35: il Cas deve lavorare agli impalcati della A18

L'alternanza, regolata dal semaforo, scatterà sabato 8 marzo e durerà fino a domenica 23

MESSINA – Da domani, sabato 8 marzo, e fino a domenica 23, sulla strada provinciale 35 verso Pezzolo sarà istituito il senso unico alternato con semaforo. Il tratto interessato sarà quello quello compreso tra il km. 0+150 e il km. 0+300, sottostante il viadotto dell’autostrada A18 Messina-Catania. La richiesta è stata avanzata dal Cas (e accolta dalla Città metropolitana), che dovrà effettuare in sicurezza i lavori di risanamento degli intradossi degli impalcati autostradali.

Basile, in qualità di sindaco della Città metropolitana, ha dichiarato: “La collaborazione tra Enti risulta necessaria per consentire l’esecuzione degli interventi finalizzati alla sicurezza dei cittadini e, in questo caso, dell’utenza che giornalmente utilizza le reti viarie del nostro territorio. Proseguiremo nella nostra politica di cooperazione con enti pubblici e privati con l’unico obiettivo di rendere sempre più efficienti i servizi erogati”.