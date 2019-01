Piano del traffico, si attendono i primi esiti dalla società affidataria

21 gennaio 2019

MESSINA - I primi esiti del nuovo piano urbano del traffico erano attesi a metà gennaio ma non sono ancora arrivati. La commissione consiliare aveva posto il tema all'ordine del giorno ma è stato necessario rinviare tutto. Il focus sarà, in particolare, su un'isola pedonale permanente in centro città e su un nuovo piano parcheggio estivo a Torre Faro.

"I tempi per la ricezione degli atti - ha fatto sapere il vicesindaco Salvatore Mondello - si prevedono ormai imminenti".

Nella prossima seduta, invece, verrà affrontata l'annosa problematica dell'emergenza tir in città.