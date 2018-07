Piazza Chiesa a Rodia è un pericolo a cielo aperto

Le richieste dei mesi scorsi sono rimaste inascoltate. E le condizioni di piazza Chiesa, nel villaggio di Rodia, restano di desolante abbandono. A segnalarlo è ancora il consigliere della VI circoscrizione Mario Biancuzzo che, su sollecitazione di alcuni cittadini, ha effettuato un sopralluogo nella zona: “La situazione è peggiorata, le buche creano problemi alle persone anziane che attraversano a piedi la piazza per recarsi in chiesa, i mezzi sono costretti a transitare obbligatoriamente dalla piazza per raggiungere la strada statale 113, visto che è l’unica che collega il villaggio rivierasco con la via nazionale e determinano disagi.

Per questo Biancuzzo chiede al sindaco De Luca un autorevole intervento sui responsabili del settore per sollecitare tutti gli interventi necessari per eliminare i pericoli sopra esposti e al Comandante della Polizia Municipale di voler accertare la veridicità di quanto esposto: “Presenterò denuncia il Procura per accertare se sussistono gli estremi di abuso di potere ed accertare se ci sono motivi del mancato intervento richiesto ad aprile”.