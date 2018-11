La pioggia trascina detriti e fango sulla via Leonardo Sciascia a San Licandro

Dopo l'acquazzone di quest'oggi la via Leonardo Sciascia a San Licandro si è trasformata nel greto di un torrente: dalla collina infatti cumuli di detriti si sono riversati sulla carreggiata creando non pochi problemi anche alla viabilità di autovetture e scooteristi.

Ad accendere i riflettori sulla vicenda è il Consigliere della V Circoscrizione Franco Laimo; lo stesso Laimo racconta di essersi imbattuto in un vero e proprio fiume di fango che violentemente scendeva verso valle, e per la furia dell'acqua diverse auto si sono dovute accostare e fermarsi. A peggiorare la situazione poi griglie e tombini occlusi che non permettevano dunque il regolare defluire delle acque.

Il Consigliere di Sicilia Futura chiede immediato intervento di pulizia dell'intera area e messa in sicurezza della zona da eventuali pericolosi smottamenti collinari, ricordando che lo stesso Consiglio, dopo un certosino lavoro nella Commissione Ambiente e Territorio, ha già deliberato per tempo su pulizia di griglie e tombini ricadenti su tutto il territorio circoscrizionale.

Situazione analoga anche difronte gli imbarcaderi di Viale della Libertà, ove i commercianti si sono nuovamente allagati a causa dei tombini saltati e griglie di scolo acque otturate; Laimo prosegue di essere stato contattato da numerosi commercianti della zona ormai esausti da periodici allagamenti delle proprie attività commericali. L'intera zona tra l'altro è totalmente al buio da diversi giorni, fattore negativo per la pubblica e privata incolumità.