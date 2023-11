Pista ciclabile e cordoli, da giovedì lavori anche in viale San Martino tra viale Europa e villa Dante - Tempostretto

Nuovo tratto disponibile per le biciclette

Non solo via Garibaldi, da giovedì 16 novembre lavori per la pista ciclabile, con cordoli, anche in viale San Martino nel tratto compreso tra viale Europa e villa Dante. Un tratto nuovo perché qui la pista ciclabile non c’era.

Proprio ieri il tema era stato affrontato in commissione consiliare, con la III Municipalità che chiedeva di non realizzare la pista ciclabile e di destinare le parti laterali della carreggiata alla sosta breve.

Fino a martedì 28 novembre vigeranno il divieto di transito veicolare, alternativamente, sul lato est e sul lato ovest (non contemporaneamente) della carreggiata stradale centrale.

In programma anche lavori necessari di scarifica, ripavimentazione in conglomerato bituminoso e segnaletica stradale.