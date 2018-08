La pista ciclabile di via Consolare Pompea in condizioni di pericolo

Massimo Costanzo presidente dell’Associazione Progetto Sperone, segnala una situazione di assoluto pericolo nel tratto di pista ciclabile davanti la Villa Bosurgi Via Consolare Pompea. L’assenza di una protezione a margine è origine di pericolo per i tanti pedoni e per chi con la bici percorre l’intero tratto. Lo sbalzo di circa 2.5mt tra la pista e la spiaggia sottostante, non è da trascurare. Considerato che il Comune di Messina, grazie a dei finanziamenti Regionali, potrà beneficiare di somme dedicate, si chiede la messa in sicurezza del tratto indicato , fiduciosi in un prossimo definitivo progetto di restyling che comprenda anche la zona dietro i campi trocadero nei pressi della chiesa di Grotte.