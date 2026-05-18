 Policlinico di Messina. Prevenzione dei melanomi, il 23 maggio visite gratuite

Policlinico di Messina. Prevenzione dei melanomi, il 23 maggio visite gratuite

Redazione

Policlinico di Messina. Prevenzione dei melanomi, il 23 maggio visite gratuite

lunedì 18 Maggio 2026 - 11:03

La Campagna promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica e Malattie Sessualmente Trasmesse)

Anche quest’anno il Policlinico di Messina ospita la campagna nazionale di prevenzione dei melanomi “Save your Skin – Salva la tua pelle”, promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia Medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse). 

Sabato 23 maggio, nell’Unità di Dermatologia, diretta dal prof. Fabrizio Guarneri, si potrà accedere a un consulto gratuito per consigli sulla prevenzione e sulla corretta esposizione solare.

È necessario prenotare chiamando il numero verde 800.89.45.24, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19.

Siamo certi – sottolinea la direttrice amministrativa Elvira Amata – che i nostri utenti accoglieranno l’invito a partecipare a questa giornata; un’occasione di prevenzione importante, specie in prossimità dell’arrivo della stagione estiva. Ci auguriamo che possano essere coperti tutti i posti disponibili per soddisfare il maggior numero di richieste”.

“Il melanoma  – dichiara Giovanni Pellacani, presidente SIDeMaST – è in aumento e richiede oggi grande attenzione, ma disponiamo di uno strumento fondamentale: la diagnosi precoce. Vogliamo sensibilizzare i cittadini sull’importanza di osservare la propria pelle, adottare corretti comportamenti di prevenzione e rivolgersi tempestivamente allo specialista in presenza di dubbi o cambiamenti sospetti. Intercettare precocemente la malattia può fare la differenza e contribuire concretamente a salvare vite”. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Messina Si Cambia con Marcello Scurria Sindaco VIDEO
Scurria: “Il mio punto di vista sul confronto di Tempostretto”. La replica dell’editore
Reggio Calabria Street Food Fest no stop tra gusto e divertimento VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED