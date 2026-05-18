Policlinico di Messina. Prevenzione dei melanomi, il 23 maggio visite gratuite

La Campagna promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia Medica, Chirurgica, Estetica e Malattie Sessualmente Trasmesse)

Anche quest’anno il Policlinico di Messina ospita la campagna nazionale di prevenzione dei melanomi “Save your Skin – Salva la tua pelle”, promossa dalla SIDeMaST (Società Italiana di Dermatologia Medica, chirurgica, estetica e di Malattie Sessualmente Trasmesse).

Sabato 23 maggio, nell’Unità di Dermatologia, diretta dal prof. Fabrizio Guarneri, si potrà accedere a un consulto gratuito per consigli sulla prevenzione e sulla corretta esposizione solare.

È necessario prenotare chiamando il numero verde 800.89.45.24, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19.

“Siamo certi – sottolinea la direttrice amministrativa Elvira Amata – che i nostri utenti accoglieranno l’invito a partecipare a questa giornata; un’occasione di prevenzione importante, specie in prossimità dell’arrivo della stagione estiva. Ci auguriamo che possano essere coperti tutti i posti disponibili per soddisfare il maggior numero di richieste”.

“Il melanoma – dichiara Giovanni Pellacani, presidente SIDeMaST – è in aumento e richiede oggi grande attenzione, ma disponiamo di uno strumento fondamentale: la diagnosi precoce. Vogliamo sensibilizzare i cittadini sull’importanza di osservare la propria pelle, adottare corretti comportamenti di prevenzione e rivolgersi tempestivamente allo specialista in presenza di dubbi o cambiamenti sospetti. Intercettare precocemente la malattia può fare la differenza e contribuire concretamente a salvare vite”.