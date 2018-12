Policlinico: dimezzati i costi dei parcheggi per gli studenti universitari

E’ servito un lungo lavoro e tanto impegno, un analisi ed una raccolta dati che desse fondamento alle richieste degli studenti, ma alla fine è fatta! Il prezzo dei parcheggi interni al Policlinico è stato dimezzato secondo quanto rende noto l'associazione Fare per Cambiare. L’accordo con l’azienda gestore, la Parknet, giunge a termine di un percorso che ha visto protagonisti gli studenti in primis, tramite un sondaggio diretto a raccogliere importanti dati sui parcheggi quali: frequenza, richieste di parcheggio, disponibilità a pagare ed abitudini; tantissimi studenti hanno detto la loro e, da questi dati, abbiamo presentato la nostra solida proposta a Parknet ed UniMe, un dialogo proficuo che, nel giro di due mesi, ha portato al dimezzamento dei prezzi degli abbonamenti! Si passa così da 50€ a 25€ per un abbonamento mensile ed è stato fissato un prezzo di 200€ per l’abbonamento annuale, tali abbonamenti sono riservati ai soli studenti che abbiano una sede di Dipartimento di Studi all’interno del Nosocomio.



"Una richiesta che era un grido di aiuto quella degli studenti di UniMe-scrive Fare per Cambiare- che erano sottoposti ad un trattamento ineguale e che ledeva alle loro già deboli finanze, da adesso tutti potranno pagare il regolare accesso al Parcheggio ed usufruire del servizio, nell’ottica di un Università più giusta, equa e che favorisca la frequenza ai corsi. Ciò non può che suscitarci gioia per una vittoria che non è solamente di Fare Per Cambiare ma degli studenti tutti e dell'Associazione Universitaria Orione che ci ha affiancato in tutto questo"