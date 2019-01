Al Policlinico una tombolata in ricordo del piccolo Giovannino

Il piccolo Giovannino, neonato deceduto appena cinque giorni dopo la nascita, nel reparto di terapia intensiva del Policlinico, sarà ricordato nei locali dello stesso plesso ospedaliero attraverso una tombolata accompagnata dalla lettura di alcune fiabe.

All'evento di venerdì, organizzato dall'associazione culturale Giovannino Vive", nata per dar sostegno a tutti quei genitori che hanno perso prematuramente il figlio, ha collaborato anche l'associazione culturale "Dedicato a TE" e si avvale della partecipazione del Presidente del Parlamento della Legalità Internazionale, Nicolò Mannino, il quale ha affermato: "Ricorderemo Giovannino, volato in cielo dopo pochi giorni di vita. Sul caso sono ancora in corso gli accertamenti della magistratura".

La manifestazione, che sarà ospitata dal reparto di Pediatria assume quindi una doppia valenza. Ricordare il piccolo per far sì che non si spengano i riflettori sul caso.