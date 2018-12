Polizia Metropolitana: continuano gli interventi contro "parcheggio selvaggio"

Vasta ed articolata operazione di Polizia Stradale nel percorso a monte di via XXIV maggio, lungo via Felice Bisazza e nelle varie perpendicolari fino a piazza XX settembre, eseguita dalla Polizia Metropolitana con il coordinamento del comandante Antonino Triolo, finalizzata alla repressione del diffusissimo fenomeno del “parcheggio selvaggio”.

Nell’operazione, che si è protratta per tutta la mattinata, sono stati elevati 49 verbali di contestazione e 19 autovetture sono state rimosse con il carro attrezzi.

Sono state sanzionate 20 autovetture che sostavano sui marciapiedi, 16 in corrispondenza di intersezione stradale, 4 in doppia fila, 1 davanti ad un cassonetto per la raccolta dei rifiuti, 2 sulle strisce pedonali, sono stati altresì sanzionati alcuni automobilisti che usavano il telefonino durante la guida.

Il marciapiede di via Malpigli, totalmente occupato da automobili, al punto da rendere impossibile il passaggio dei pedoni, è stato liberato.