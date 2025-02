Pontile di Giammoro, in funzione la prima gru di Duferco. Mega: “Avevo ragione io”

Duferco sta investendo 95 milioni di euro per espandere ed elettrificare il terminal di Giammoro

Il colosso italiano della logistica siderurgica Duferco Terminal Mediterraneo SpA (Dtm) ha iniziato a utilizzare una gru portuale mobile Konecranes Gottwald Esp. 6 da 125 tonnellate nel suo terminal di Giammoro in Sicilia. La gru è stata consegnata a metà ottobre 2024 e completamente messa in funzione entro il 15 novembre.

Duferco Terminal Mediterraneo SpA (Dtm) è una sussidiaria di Duferco Group, un colosso italiano della produzione di acciaio, delle energie rinnovabili e della logistica. Il conglomerato sta investendo 95 milioni di euro per espandere ed elettrificare il terminal di Giammoro, con l’obiettivo di trasformare l’intera area, incluso un’acciaieria adiacente, in un polo industriale a basse emissioni per una logistica e una produzione sostenibili.

“Si tratta di un significativo passo avanti nello sviluppo efficiente delle nostre operazioni di Giammoro. La gru Esp. 6 ci consente di raggiungere i nostri obiettivi di produttività, migliorando al contempo la sostenibilità ambientale. Duferco mira a stabilire un punto di riferimento per le operazioni logistiche sostenibili che supportano la crescita industriale dell’Italia”, afferma Maurizio Miduri, direttore del terminal Duferco Terminal Mediterraneo.

La gru portuale mobile Konecranes Gottwald Esp. 6 sarà posizionata su un molo di nuova costruzione che si collega direttamente a un’area industriale dove parte del traffico commerciale verrà spostato dal porto urbano. L’operatore logistico utilizza già carrelli elevatori Konecranes nel terminal, ma questo è il primo ordine per una gru portuale mobile da Konecranes.

Duferco ha ordinato la gru dotata di un azionamento ibrido di bordo. Combina un motore diesel a carburante ottimizzato con ultracondensatori che possono essere ricaricati dall’energia recuperata dai movimenti di abbassamento e frenata. Ciò fornisce la potenza necessaria per prestazioni di picco, mentre il carburante viene risparmiato quando si gestiscono carichi più leggeri.

La gru è anche predisposta per un’alimentazione esterna, che consente a Duferco di commutare facilmente quando l’elettrificazione del molo è completa. L’elettrificazione aumenta ulteriormente l’eco-efficienza riducendo le emissioni dal tubo di scarico. Anche le emissioni acustiche sono ridotte.

Grazie alla consegna e alla messa in funzione della gru entro la scadenza concordata del 15 novembre, Konecranes ha garantito che Duferco rispettasse i tempi previsti per qualificarsi per i benefici previsti dalla normativa per le Zone Economiche Speciali (Zes) italiane.

“Il nostro team ha fatto un ottimo lavoro per rispettare la tempistica Zes. Duferco è un player logistico molto importante in Italia e condivide la nostra attenzione nel consentire operazioni sostenibili con attrezzature di sollevamento eco-efficienti”, afferma Tommaso Chindemi, responsabile commerciale di Konecranes per l’Italia.

Mega: “Avevo ragione io”

“Al momento del mio insediamento il cantiere era bloccato con opere realizzate circa al 10% e solo a terra. L’appaltatore aveva iscritto riserve per un importo maggiore di quello del contratto ma soprattutto non sembravano esserci segnali che l’opera sarebbe stata completata” – dice l’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, Mario Mega.

“Con tenacia e determinazione sono state respinte quasi tutte le richieste di maggiori compensi ma soprattutto siamo riusciti a costringere l’appaltatore a portare a compimento l’opera che era attesa da oltre vent’anni. Ma la soddisfazione più grande, forse, è stata quella di non aver ceduto alle pressioni di chi voleva che l’opera venisse completata con le gru e lavori collaterali con fondi pubblici mentre io sostenevo che dovevano essere i privati a farlo nell’ambito di un programma di sviluppo chiaro e definito. Già prima della fine del mio mandato l’attuale impresa portuale aveva presentato un credibile piano di impresa ed avviato le procedure per sottoscrivere tutti gli impegni minimi che avevamo posto a tutela dell’investimento pubblico”.

Prosegue Mega: “Il pontile diventerà uno strumento fondamentale per la riconversione di quella porzione di area industriale che iniziava a mostrare evidenti segnali di crisi collegate alle turbolenze nel settore dell’acciaio con pesantissime ricadute sull’occupazione dei lavoratori. Visione e strategia che una AdSP deve mettere in campo se vuole svolgere il proprio compito di decisore pubblico. Molte più le critiche ricevute (chiaramente strumentali e quasi certamente non disinteressate) dei complimenti ma nonostante tutto ho tirato dritto per la mia strada convinto che fosse quella corretta. Oggi è per me grande la soddisfazione di poter dire: avevo ragione io”.

