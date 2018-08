Potenziamento asili nido. Gioveni: A quando l’avvio dei lavori?

Il consigliere comunale Libero Gioveni accende i riflettori sul potenziamento degli asili nido grazie ai fondo Pac.

“Sono trascorsi ben 2 anni da quando la passata Amministrazione, dopo aver esaminato ben 400 offerte pervenute, aveva affidato alla ditta “SA.GI Costruzioni” di Codogno la gara per i lavori di adeguamento e potenziamento degli asili nido di Camaro e San Licandro grazie alle 900.000 euro dei fondi PAC, il Piano di Azione e Coesione che aumenterà l’offerta nelle due strutture in quanto gli attuali 21 posti del Nido di Camaro passerebbero a “30” mentre gli attuali 48 di San Licandro toccherebbero quota “60”.

Da quel lontano affidamento dei lavori, però, sia nella struttura di Camaro sia in quella di San Licandro ancora non si vede neppure l’ombra di un operaio, nonostante nello scorso mese di gennaio, appunto, il Dirigente, con due distinte note di risposta a delle interrogazioni prodotte sull’argomento dallo scrivente nell’anno 2017, dichiarava testualmente che “avendo individuato il capitolo di Bilancio su cui far confluire i fondi ministeriali, il RUP potrà finalmente comunicare al Dipartimento il PEG per la successiva formalizzazione dell’affidamento alla ditta vincitrice della gara, che così potrà tranquillamente dare avvio ai lavori!”.

Gioveni interroga con carattere d'urgenza sindaco De Luca e l’ assessore Calafiore al fine di conoscere: i reali motivi che ancora ostano all’avvio dei lavori; i tempi necessari e utili all’esecuzione degli stessi;se abbiano già individuato il sito che dovrà ospitare provvisoriamente i piccoli ospiti e il personale del Nido di San Licandro durante l’esecuzione dei lavori, a garanzia della continuità del prezioso servizio.