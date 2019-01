Precari comunali a colloquio con De Luca e Cardile

Una delegazione dei 76 precari comunali rimasti fuori dalla procedura della stabilizzazione (vedi qui) ha incontrato ieri mattina il sindaco Cateno De Luca nella sua stanza e subito dopo si sono riuniti nella Sala Ovale alla presenza del presidente del consiglio Cardile.

«Il sindaco – spiega Gaetano Giordano , Rsu del Comune di Messina e dirigente sindacale CSA -ha ribadito volontà di approvare in giunta in tempi ristretti tutti gli atti propedeutici ai fini della stabilizzazione augurandosi che anche revisori dei conti e consiglio facciano la propria parte. La prossima commissione ministeriale si riunirà il 28 febbraio, l'augurio è che questa volta tutti gli atti vengano spediti in tempo. Cardile da parte sua ha confermato l’ impegno di attivarsi affinché ciò accada».

«La speranza adesso è quella di vedere stabilizzati a 32 ore gli ultimi 76 lavoratori già dal primo marzo 2019. Solo dopo verranno individuati ed accertati i responsabili di questo disguido romano e sarà cura del sindaco adottare i provvedimenti del caso».