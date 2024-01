Precari Covid al Policlinico, proroga di un mese ma si attendono risposte dalla Regione

Messina. Il commissario Bonaccorsi ha incontrato i lavoratori durante il sit-in della Cisl,che insiste: "Serve l'intervento dell'assessora Volo e della rettrice"

MESSINA – “Noi invisibili ma indispensabili”. La battaglia dei lavoratori precari del Covid, incaricati dell’Azienda Policlinico universitario “Gaetano Martino” di Messina. Dopo due manifestazioni della Cisl Fp di Messina, ieri una schiarita, anche se piccola. A seguito della protesta, il commissario del Policlinico, Giampiero Bonaccorsi, sceso in piazza in piena assemblea Cisl, ha incontrato i lavoratori e si è espresso a favore di una proroga di un mese.

“Un tempo che consentirà al fronte sindacale, compatto, di mobilitarsi e chiedere l’intervento risolutivo dell’assessora regionale alla salute Volo, con la necessaria presenza della rettrice Spatari”, spiegano la segretaria generale Giovanna Bicchieri e il responsabile del Dipartimento Aou Cisl Fp Salvatore Feliciotto.

In questi giorni, sul tema sono intervenuti pure i sindacati Nursind, Cgil, Uil, Fials, Usb e Nursing Up: “Sono ormai prossimi al licenziamento 50 operatori sanitari al Policlinico di Messina, 12 operatori sociosanitari e 38 infermieri. I loro contratti, che inizialmente erano stati prorogati dopo una lunga battaglia dei sindacati, non saranno rinnovati. Sarebbe ora che l’assessorato alla Salute, a cui il Policlinico ha chiesto già l’aumento del tetto di spesa di ulteriori 8 milioni, mettesse mano al portafoglio e facesse questo passo, per dare dignità ai pazienti in primis e ai lavoratori”.

Articoli correlati