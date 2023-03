Premio alla carriera al professore Raimondo conferito dall'Associazione italiana studio fegato - Tempostretto

E' direttore del Dipartimento universitario di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Messina

Nel corso dell’Annual meeting dell’Associazione italiana studio del fegato (Aisf), il professore Giovanni Raimondo, ordinario di Medicina interna, è stato insignito del prestigioso Premio Aisf 2023 alla Carriera. Il riconoscimento viene assegnato annualmente ad un epatologo italiano di fama internazionale che ha raggiunto importanti traguardi scientifici contribuendo all’accrescimento delle conoscenze nel campo delle malattie del fegato.

Direttore del Dipartimento universitario di Medicina clinica e sperimentale dell’Università di Messina e dell’Unità operativa complessa di “Medicina ad indirizzo epatologico” presso il Policlinico universitario, il prof. Raimondo vanta numerose esperienze professionali e di ricerca che lo hanno condotto, in passato, anche presso il Liver Center dell’Albert Einstein college di New York ed al Max-Plank Institute di Monaco di Baviera. E’ stato coautore di linee guida nazionali per la gestione clinica delle malattie da virus epatitici e dell’eaptocarcinoma ed è stato anche coautore delle linee guida dell’Easl (European association for the study of the liver) per la gestione delle malattie da virus dell’epatite B.

Con decreto dell’assessore regionale alla salute, è stato di recente nominato componente del coordinamento regionale della Rete epatologica siciliana. Fa inoltre parte del Comitato Scientifico ed organizzatore di Piter (“Piattaforma italiana per lo studio delle epatiti virali) coordinato dall’Istituto superiore di Sanità. Organizzatore di numerosi convegni scientifici internazionali, il prof. Raimondo è autore di 220 articoli pubblicati sulle riviste internazionali di maggiore prestigio ed impact factor. Tra queste il “New England Journal of Medicine”, “Lancet”, “Annals of Internal Medicine”, “Gastroenterology” e “Journal of Hepatology”.