Premio Innovazione al dottorando UniMe Antonino Galletta

Antonino Galletta, dottorando UniMe, si è aggiudicato il 1° Premio innovazione, riservato ai PH Student, con il progetto “Come la Blockchain può Rivoluzionare il Trasporto Aereo”, nell’ambito dell’Innovation Day Leonardo, una realtà aziendale costantemente impegnata nello sviluppo di prodotti ad alta tecnologia attraverso significativi investimenti in Ricerca e Sviluppo.

Obiettivo del progetto di Galletta è creare una piattaforma basata sulla tecnologia blockchain che consenta agli operatori aeroportuali di verificare, in maniera rapida e certa, l’identità dei passeggeri, con un conseguente risparmio economico per la collettività. La soluzione consentirà, inoltre, di superare il problema rappresentato dai passeggeri irregolari che riescono ad eludere i controlli ed entrare nei Paesi stranieri senza aver richiesto il visto o, addirittura, con documenti falsi.

“Il laboratorio #fcrlab che coordino - ha detto il prof. Massimo Villari - è orgoglioso di questo risultato che rappresenta l’abnegazione di tanti studenti che credono nell’impegno ed approfondiscono le competenze”.

Nell’edizione di quest’anno, si sono registrati, 24.000 contatti sul sito web istituzionale per il concorso dedicato agli universitari, con in palio riconoscimenti economici e stage aziendali.