Premio “Storie di Alternanza”, iscrizioni aperte fino al 19 ottobre

Al via la sessione II semestre del premio “Storie di Alternanza”, promosso dalla Camera di commercio in collaborazione con Unioncamere nazionale, al fine di valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti di alternanza scuola lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado italiane, statali e paritarie.

All’iniziativa possono partecipare gli studenti frequentanti i Licei e gli Istituti tecnici e professionali che sono stati coinvolti, a partire dall’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107, in percorsi di Alternanza scuola lavoro svolti presso imprese, enti, professionisti, in impresa formativa simulata o altro.

Per la partecipazione sono previste due fasi: la prima, a livello locale, è promossa e gestita dalla Camera di commercio; la seconda, a livello nazionale è gestita da Unioncamere nazionale e vi si accede esclusivamente in caso di superamento della selezione locale.

I racconti di alternanza scuola lavoro, selezionati nella fase locale, saranno ammessi alla fase nazionale, che vedrà la proclamazione e la conseguente premiazione dei vincitori della sessione II semestre 2018 nel mese di novembre.

I singoli istituti scolastici che intendono partecipare all’iniziativa possono collegarsi al sito www.storiedialternanza.it, effettuare la registrazione al portale (fatta dal dirigente scolastico o da un suo delegato) e procedere all’inserimento di uno o più progetti.

La documentazione relativa alla “domanda di iscrizione” e alla “scheda di sintesi” è stata trasformata in web form. I tutor, quindi, compileranno tutto online, senza bisogno di personalizzare la documentazione messa a disposizione che potrà, comunque, restare online con lo scopo di chiarire quali sono le informazioni richieste per la partecipazione. Le liberatorie, invece, devono essere compilate, siglate, scansionate e allegate online.

E’ messo a disposizione degli utenti un manuale per illustrare i passaggi necessari alla registrazione al portale e per l’invio dei progetti. Inoltre, è garantito direttamente nell’applicativo un servizio di helpdesk per la risoluzione di tutte le possibili problematiche.

Il termine ultimo per iscriversi è il 19 ottobre 2018. Non saranno prese in considerazione le candidature al Premio pervenute con altre modalità.