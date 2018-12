I presepi nel Presepe: a Mili S. Pietro XIX edizione del “Presepe miloto”

Continuano a Mili S. Pietro gli eventi de "Il presepe miloto": nella serata di giovedì 27 dicembre ha riscosso una buona partecipazione il "giro dei presepi" che ha accompagnato i presenti alla scoperta dei tanti presepi per le vie del borgo. L'iniziativa, giunta alla sua XIX edizione, ha visto la realizzazione, da parte delle famiglie del villaggio, di ben 36 presepi negli angoli più suggestivi del villaggio ed ha il patrocinio gratuito della I Circoscrizione del Comune di Messina. La manifestazione è stata promossa dal Centro Turistico Giovanile - gruppo "L.A.G. Proteggiamo la natura", associazione di promozione sociale di ispirazione cristiana che dal 1975 è presente sul territorio e promuove il protagonismo giovanile negli ambiti del turismo, della cultura e del tempo libero. Sebastiano Busà, vicepresidente del gruppo C.T.G., ringrazia la Circoscrizione (presente nella persona del consigliere Andrea Merlino) per l'impegno profuso nel garantire il decoro delle vie del villaggio per l'occasione. L'associazione, vista la grande partecipazione ai "giri dei presepi" del 15, 23 e 27 dicembre (l'ultimo giro di visita dei presepi è previsto per il 5 gennaio), è già al lavoro per l'organizzazione della XX edizione della manifestazione per il Natale 2019.