Professioni sanitarie: bando di ammissione ai Corsi di Laurea magistrale

È stato pubblicato il bando di concorso inerente le prove di ammissione ai Corsi di Laurea magistrali per le Professioni sanitarie per l’A.A. 2018/19. Per partecipare al concorso occorrerà effettuare la pre-iscrizione esclusivamente on-line, all’indirizzo https://unime.esse3.cineca.ite seguendo le istruzioni ivi riportate.

Al termine della procedura di pre-iscrizione sul portale d’Ateneo, verrà generato verrà generato l’avviso di pagamento da € 90,00 relativo alla tassa di iscrizione al concorso, da pagare improrogabilmente, entro le ore 16 del 5 ottobre 2018 con le modalità previste dal sistema PagoPA, pena l’esclusione dalla prova. La procedura di pre-iscrizione sarà attiva fino alle ore 12 del 5 ottobre 2018, dopo tale termine il collegamento verrà disattivato e non sarà più possibile compilare la domanda di pre-iscrizione. In seguito alla procedura di pre-iscrizione sarà necessario ottemperare alla presentazione della domanda di ammissione, entro le ore 11.30 di lunedì 8 ottobre 2018.

La prova di ammissione si svolgerà venerdì 26 ottobre 2018, con inizio alle ore 11 presso le Aule del Dipartimento diIngegneria (Papardo).

Di seguito i Corsi di Laurea magistrali per le Professioni sanitarie attivati per l’A.A. 2018/19:

– Scienze Infermieristiche ed Ostetriche LM/SNT 1

– Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie LM/SNT 2

– Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche e Diagnostiche LM/SNT 3

Il numero definitivo dei posti disponibili per ciascun Corso di Laurea, a livello di singolo Ateneo, sarà stabilito con successivi decreti del MIUR.