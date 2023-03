Professioni sanitarie, ecco le vincitrici delle borse di studio 2023 - Tempostretto

Sono tre donne e si affacciano alla professione riabilitativa con il supporto dell'Ordine delle professioni riabilitative e tecniche

MESSINA – La logopedia e la gestione della pandemia gli argomenti scelti dalle tre laureande in Medicina a Messina, considerate le tre migliori tesi di laurea discusse nell’anno accademico 2021 – 2022 e per questo premiate dall’Ordine delle professioni sanitarie. Le tre donne sono laureate nelle aree Riabilitazione, Tecnico Sanitaria e Prevenzione e, grazie al contributo di 500 euro erogato dall’Ordine TDRM di Messina, potranno acquistare attrezzature tecniche e informatiche.

Ad aggiudicarselo, tra circa una ventina di studenti che hanno presentato la candidatura secondo i criteri stabiliti dalle Commissioni d’albo e fissati dal bando, sono stati Anastasia Agnello con una tesi su “L’importanza del gioco nel trattamento logopedico in età evolutiva”, Paola Alibrandi con un elaborato sulla “Valutazione della sieroconversione ai vaccini Anti-SarsCov2 nei pazienti con piastrinopenia immune” e Antonino Salpietro con una tesi su “Rifiuti ospedalieri e pandemia di Covid-19: gestione, valutazione del rischio lavorativo e impronta di carbonio”.



L’iniziativa, fortemente voluta dall’Ordine che include le diciotto professioni delle classi sanitarie che rappresentano ben nove corsi di laurea istituiti all’interno dell’Ateneo messinese, è stata organizzata grazie al supporto delle 18 Commissioni d’albo, costantemente impegnate nella promozione della formazione come base di ogni competenza professionale.



Alla cerimonia hanno preso parte i componenti delle Commissioni d’albo che hanno valutato le tesi: Sandra Audino, presidente della CdA Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, il presidente della CdA Tecnico della prevenzione Filippo Noto, la vicepresidente della CdA Logopedia Maria Grazia Fugazzotto e le coordinatrici dei corsi Angela Alibrandi, Pasqualina Laganà e Chiara Costa, coordinatrice del corso di laurea di Tecnico della prevenzione.

“Si tratta di un’iniziativa che replicheremo anche per i prossimi anni accademici – annuncia il presidente dell’Ordine Giuseppe Morabito – siamo estremamente soddisfatti della risposta degli studenti dell’Ateneo, anche perché tutte le tesi che si sono candidate al premio erano davvero pregevoli. Il nostro Ordine – continua Morabito – è sempre pronto a supportare il merito e l’impegno, per quest’edizione ai tre laureati è stato assegnato individualmente un buono da 500 euro per l’acquisto di materiale elettronico e informatico, dal prossimo anno avranno la possibilità di impiegare il contributo anche per la loro formazione”.

Visibilmente emozionati anche i tre vincitori: “Lo speravamo, ma non ci aspettavamo di vincere e questo premio è un grande stimolo per proseguire con ancora più impegno la nostra formazione, anche perché ottenere un riconoscimento dal proprio Ordine – hanno affermato in coro Paola Alibrandi, Anastasia Agnello e Antonio Salpietro – dopo anni di studio e sacrifici, è una immensa soddisfazione”.