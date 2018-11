Un progetto per un altro linguistico al Maurolico, senza toccare il Seguenza

24 novembre 2018

MESSINA - Un Liceo Classico Linguistico Europeo al Maurolico. Il progetto è opera del consigliere del sindacato Fnl (Federazione nazionale lavoratori), Rosario Cannarozzo, che l'ha presentato allo stesso liceo, alla Città Metropolitana di Messina, all'ambasciata di Francia in Italia ("la lingua francese è più importante dell'inglese in ottica Brexit") e alla Regione. "Ora - dice Cannarozzo - si dovrà solo ultimare la parte burocratica, poi l'assessorato regionale potrà inviare il progetto al Ministero". In foto, un'antica stampa del Maurolico.