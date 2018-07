Pubblicati i bandi ammissione a Medicina e altri corsi a numero chiuso

Sono stati pubblicati i bandi per l’ammissione ai Cdl a ciclo unico Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina Veterinaria.

Il numero dei posti attribuiti dal MIUR, per l’A.A. 2018/2019, è così ripartito:

Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia: n. 215 posti per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia e n. 15 posti per i candidati extracomunitari residenti all’estero, di cui 0 per quelli di nazionalità cinese;

Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria: n. 25 posti per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia e n. 5 posti per i candidati extracomunitari residenti all’estero, di cui 0 per quelli di nazionalità cinese.

Corso di laurea in Medicina Veterinaria: n. 40 per candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia e n. 5 posti per candidati non comunitari non residenti in Italia di cui 0 di nazionalità cinese.

Per partecipare ai concorsi, ciascun candidato deve presentare la richiesta di partecipazione alla prova di ammissione ai corsi esclusivamente in modalità on – line attraverso il portale Universitaly (www.universitaly.it). L’iscrizione on line è attiva dal giorno 2 luglio 2018 e si chiude inderogabilmente alle ore 15.00 (GMT+2) del giorno 24 luglio 2018.

Per ulteriori info: www.unime.it