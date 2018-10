Puliamo il mondo… dai pregiudizi e liberiamo Messina dalla plastica

Nell’ambito del Progetto SICILIA MUNNIZZA FREE, il circolo Legambiente Messina e l’ACLI di Messina aderiscono all’edizione 2018 di “Puliamo il mondo”. Quest’anno, con “Puliamo Il Mondo Dai Pregiudizi”, il tradizionale appuntamento di Legambiente si arricchisce di una riflessione in più, diventando un’occasione di integrazione e di abbattimento dei muri e delle barriere culturali e sociali.

Venerdì 26 ottobre dalle ore 9:00, con la partecipazione delle scuole IIS Antonello e dell’IC Pascoli-Crispi, che porteranno una rappresentanza dei loro studenti in classi miste di italiani e stranieri, quale bell’esempio di integrazione per la nostra città, puliremo insieme l’area compresa tra Piazza Muricello (Largo La Corte Cailler) e il Dazio (incrocio tra via Palermo e Circonvallazione).

La manifestazione, che si concluderà con un breve momento di riflessione intorno alle 12:30 circa, sarà occasione per chiedere un impegno alla nuova Amministrazione Comunale, affinché, adeguandosi alle direttive dell’Unione Europea come già hanno fatto vari Comuni italiani e siciliani, dichiari Messina Comune Plastic Free, mettendo al bando la plastica usa e getta, nei supermercati, negli esercizi commerciali, nelle manifestazioni pubbliche comunali, ecc…

Su tali temi, Legambiente Messina chiederà presto un appuntamento al neo assessore all’ambiente Musolino.