"Pulizie estive" per la raccolta gratuita di ingombranti: le due postazioni di domani

Va avanti il servizio “Pulizie estive” con cui MessinaServizi prova a combattere una delle più incivili cattive abitudini dei messinesi: lasciare accanto ai cassonetti arredi, potature, elettrodomestici.Domani, sabato 11, dalle 7 alle 13 verrà effettuata la raccolta gratuita degli ingobranti in due postazioni nel terzo e quarto quartiere. Chi volesse disfarsi di questa tipologia di rifiuti potrà andare a Fondo Fucile basso o in Piazza Casa Pia, dove ci saranno gli carrabili per la raccolta gratuita utilizzabili dalle 7 alle 13 e un gazebo che rappresenterà un punto informativo per fornire ai cittadini chiarimenti sul corretto conferimento dei materiali post consumo e sulla raccolta differenziata.