Quando manca la civiltà e lo spazzamento è una chimera VIDEO

Gli incivili fanno la loro parte ma dopo le recenti assunzioni di operatori per lo spazzamento non si dovrebbe assistere più a scene come quelle mostrate nel video

Segnalazione WhatsApp al 366.8736375: “Messina Ambiente, Messina servizi bene comune, fallo comu voi sempre cucuzza è. E io pago.”

Gli incivili fanno la loro parte, lasciando per strada sacchetti d’immondizia e rifiuti di ogni genere, ma, con la recente assunzione dei nuovi operatori per lo spazzamento, è lecito attendersi una giusta efficacia del servizio.