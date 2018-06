"Quel tesoro di Bibliotechina" al Santuario di Lourdes. Prenotazioni entro oggi

La Biblioteca Fra Gabriele Maria Allegra, del Santuario di Lourdes, invita tutti i bambini e i loro genitori per una festa di famiglia con le famiglie. Domani, sabato 30 giugno, si starà insieme in compagnia di un bel libro che darà il via ad una divertentissima caccia al tesoro per grandi e piccini.

La prenotazione è obbligatoria entro oggi al 345 9597737 o alla mail biblio.frateallegra@gmail.com o tramite la pagina Facebook https://www.facebook.com/events/545871089142817/

PROGRAMMA DI SABATO 30 GIUGNO:

ore 16:15 accoglienza e animazione

ore 16:45 lettura di una storia

ore 17:00 caccia al tesoro

ore 18:00 merenda

ore 18:30 saluti...arrivederci a ottobre.