Raddoppio Messina – Catania, completato il viadotto Fondaco Parrino

E' l'infrastruttura chiave per il passaggio della "talpa" Tbm alla Galleria Letojanni
Proseguono le attività di realizzazione del raddoppio ferroviario Giampilieri – Fiumefreddo lungo la linea Messina-Catania.
Il completamento del Viadotto Fondaco Parrino con il varo degli impalcati rappresenta un traguardo fondamentale nell’avanzamento dell’opera per il passaggio alla fase operativa successiva, permettendo il transito a vuoto (traslazione) della Tbm, la Tunnel boring machine.
Una volta ultimato lo scavo della Galleria Forza D’Agrò, la “talpa” si sposterà sul viadotto per avviare lo scavo della prossima sfida: la Galleria Letojanni, lunga circa 3.9 km.