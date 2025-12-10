 Raddoppio Messina - Catania, completato il viadotto Fondaco Parrino

Redazione

mercoledì 10 Dicembre 2025 - 13:30

E' l'infrastruttura chiave per il passaggio della "talpa" Tbm alla Galleria Letojanni

Proseguono le attività di realizzazione del raddoppio ferroviario Giampilieri – Fiumefreddo lungo la linea Messina-Catania.

Il completamento del Viadotto Fondaco Parrino con il varo degli impalcati rappresenta un traguardo fondamentale nell’avanzamento dell’opera per il passaggio alla fase operativa successiva, permettendo il transito a vuoto (traslazione) della Tbm, la Tunnel boring machine.

Una volta ultimato lo scavo della Galleria Forza D’Agrò, la “talpa” si sposterà sul viadotto per avviare lo scavo della prossima sfida: la Galleria Letojanni, lunga circa 3.9 km.

