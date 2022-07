Rfi, raddoppio Messina - Catania. Contratto firmato per il lotto Taormina - Giampilieri - Tempostretto

La gara era stata aggiudicata a marzo 2021, c'è voluto oltre un anno per il perfezionamento. Ora si attende l'ok al progetto e la consegna del cantiere

E’ stato firmato il contratto per i lavori del raddoppio ferroviario Taormina – Giampilieri sulla linea Messina – Catania. La gara era stata aggiudicata a marzo 2021 e c’è voluto più di un anno perché sono state poste alcune prescrizioni.

Rfi si riserva la facoltà di affidare all’impresa aggiudicataria dell’appalto, agli stessi patti e condizioni, la progettazione ed esecuzione di interventi necessari a dare attuazione alle prescrizioni di cui all’ordinanza del commissario n. 49/2020 di approvazione del progetto definitivo, senza che l’appaltatore possa al riguardo vantare diritti o pretese per danni, spese, mancato guadagno o altro nei confronti di Rfi. L’importo stimato delle prestazioni è pari a 9 milioni 793mila euro.

Il progetto sarà realizzato dal Gruppo Webuild, capofila del consorzio con una quota del 70%, insieme a Pizzarotti (30%). Insieme formano il consorzio “Messina Catania lotto nord”.

Taormina – Giampilieri, 28 km di nuova linea

I lavori del secondo lotto funzionale prevedono la realizzazione di una nuova linea ferroviaria lunga complessivamente circa 28,3 km (di cui oltre 25 in galleria), comprese le opere civili, l’armamento, l’elettrificazione, il segnalamento e le telecomunicazioni, e la costruzione di 2 gallerie naturali a singola canna, 6 a doppia canna e 7 viadotti.

Il secondo lotto funzionale Taormina – Giampilieri è parte di una nuova linea ferroviaria nella tratta Messina – Catania che si allaccia a quella esistente prima dell’attuale stazione di Fiumefreddo per ricollegarsi poi all’esistente stazione di Giampilieri. Il percorso della nuova linea si sviluppa prevalentemente in galleria e, rispetto alla linea esistente, a maggior distanza dalla costa. Dal punto di vista funzionale la nuova linea prevede un nuovo posto di movimento a Fiumefreddo, una nuova stazione a Taormina interamente in sotterraneo, 5 nuove fermate all’aperto e il mantenimento dell’esistente stazione di Letojanni.

Ora si attende l’approvazione del progetto per poi arrivare alla consegna del cantiere. L’altro lotto previsto è quello tra Fiumefreddo e Taormina, aggiudicato a giugno 2021, per il quale si attende ancora la firma del contratto.

Da Messina all’aeroporto Fontanarossa in 55 minuti

A lavori ultimati, i tempi di percorrenza tra Messina e Catania potranno essere ridotti da un’ora e 15 minuti a 45 minuti e tra Messina e l’aeroporto Fontanarossa da un’ora e 25 minuti a 55 minuti.