Il Real Zancle e Juniores Acr Messina si annullano. 2-2 il finale

Risultato più che positivo per il Real Zancle di mister Fiorentino e del DS Metallo che, nel fine settimana, in amichevole, ha pareggiato 2-2 contro la fomazione Juniores dell'Acr Messina. 2-2 il risultato finale di un test non facile contr una formazione già rodata.

Quella del Real Zancle è una realtà ancora in cerca di una identità, com mostrano le tre formazioni provate da mister Fiorentino nell'arco del macth. Le idee comunque sono chiare. Dovrebbero essere 23-24 gli elementi che andranno a comporre la rosa che, come già è stato ufficializzato, disputerà il campionato di II Categoria.

Il Campionato inizierà a metà ottobre e comprenderà 8 compagini cittadine e 4 della provincia. Sarà una stagione combattuta dove, anche quest'anno, non mancheranno i colpi di scena e le sorprese.