Referendum per il nuovo Comune di Montemare. Aperte le iscrizioni per gli scrutatori

21 novembre 2018

MESSINA - In occasione del Referendum comunale consultivo di domenica 16 dicembre 2018, riguardante l’istituzione del Comune autonomo Montemare, ex Quartieri XII e XIII, da domani, giovedì 22 sino a martedì 27, i cittadini interessati possono presentare la domanda per l’iscrizione nell’elenco degli scrutatori.

L’istanza deve essere redatta sull’apposito modulo, sottoscritta e corredata da fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del soggetto dichiarante e presentata all’Ufficio Elettorale di Palazzo Zanca, anche sabato e domenica, nei seguenti giorni e orari: giovedì 22, dalle ore 8.30 alle ore 13 e dalle 15 alle 16.30; venerdì 23, dalle 8.30 alle 13; sabato 24 e domenica 25, dalle 8.30 alle 13; lunedì 26, dalle 8.30 alle 13; martedì 27, dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 16.30. E’possibile presentare la domanda anche nelle Circoscrizioni di appartenenza secondo i giorni e gli orari ordinari di ricevimento al pubblico. Pertanto, nella I Municipalità, S.S. 114 bivio Larderia, Tremestieri; II, Palazzo Servizi – stadio San Filippo; III, plesso scolastico “La Pira” – Camaro S. Paolo; IV, via dei Mille is. 88 n. 257; V, via Nicola Petrina n. 2 – villa Lina; V, Centro Servizio via Cile 1 – San Licandro; VI, via Consolare Pompea n. 1853 – Ganzirri; VI, ufficio staccato via Lago Grande – Ganzirri. Sono escluse e non saranno prese in considerazione altre modalità di presentazione.