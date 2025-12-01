Reggio. Aeroporto dello Stretto, numeri da primato, sfiorati i 900 mila passeggeri nel 2025

Per il deputato di Forza Italia: "l’aeroporto dello Stretto è più vivo che mai e questo è solo l’inizio della sua rinascita"

REGGIO CALABRIA – L’Aeroporto dello Stretto, Tito Minniti, cambia passo e mette a segno un risultato mai registrato prima: nei primi undici mesi del 2025 lo scalo ha raggiunto quota 900 mila passeggeri, avvicinandosi per la prima volta alla soglia del milione. Un balzo che segna una svolta decisiva per l’intera area dello Stretto e che supera nettamente il record del 2024, fermo a 622 mila viaggiatori, e quello del 2006 con 607 mila utenti.

A comunicarlo è il deputato e segretario regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, che attribuisce il risultato al lavoro di programmazione e agli investimenti portati avanti dall’amministrazione regionale guidata da Roberto Occhiuto.

“L’aeroporto dello Stretto è più vivo che mai – ha affermato Cannizzaro – e questo è solo l’inizio della sua rinascita. Il trend di crescita dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e che lo scalo può ambire a traguardi ancora più importanti”.

Secondo l’esponente azzurro, la crescita registrata non rappresenta soltanto un successo infrastrutturale, ma anche un segnale della rinnovata capacità del territorio di attrarre flussi turistici e investimenti, confermando il potenziale della Calabria quando pianificazione e visione di lungo periodo avanzano di pari passo.