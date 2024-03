Reggio. Arrestati 2 cittadini georgiani per tentato furto aggravato in concorso e danneggiamento

Gli agenti di Polizia, sono intervenuti a seguito della segnalazione da parte di un residente nello stesso stabile

REGGIO CALABRIA – Gli Agenti della Polizia di Stato delle Volanti hanno arrestato 2 cittadini georgiani sorpresi all’interno di un appartamento della zona centrale della città, ritenuti responsabili allo stato del

procedimento ancora in fase di indagini preliminari dei reati di tentato furto aggravato in concorso,

danneggiamento e porto di arnesi atti allo scasso.

Gli operatori intervenuti, a seguito della segnalazione da parte di un residente nello stesso stabile, hanno notato la presenza di una finestra sollevata e, grazie all’ausilio dell’autoscala dei Vigili del Fuoco, hanno fatto irruzione nell’appartamento sorprendendo i due cittadini stranieri nascosti sotto i letti di una stanza in possesso di un cacciavite utilizzato per orzare l’infisso. Gli arrestati avevano già rovistato due stanze dell’appartamento, momentaneamente disabitato, in quanto i proprietari si trovavano fuori città.

Uno degli arrestati, irregolare sul territorio nazionale, era stato espulso nel mese di ottobre

2023 con accompagnamento alla frontiera. Sono in corso approfonditi accertamenti finalizzati a verificare se analoghi episodi verificatisi in altre zone della città siano ricollegabili ai due arrestati.