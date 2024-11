Reggio. Giovane calciatore investito da un bus, ricoverato a Roma, in apprensione famiglia e amici

Il giovane originario di Paola è uno dei pilastri della formazione U19 di mister Cacurri, più volte convocato in Prima squadra

REGGIO CALABRIA – Sono ore di apprensione per i parenti gli amici e tutta la famiglia della ReggioRavagnese per il giovane calciatore Francesco Iaccino, coinvolto in un incidente stradale a Reggio, mentre era a bordo del suo motorino quando è stato investito da un autobus. Il giovane adesso, si trova all’ospedale Bambin Gesù di Roma dove sarà sottoposto ad un intervento piuttosto delicato a Roma.

Il giovane originario di Paola è uno dei pilastri della formazione U19 di mister Cacurri, più volte convocato in Prima squadra. Ed è proprio io tecnico a scrvere sulla pagina FB del club un messaggio toccante: “Lo alleno solo da alcuni mesi ma ho conosciuto un ragazzo d’oro per educazione, impegno e che ha conquistato tutti anche per la sua simpatia. Sono sicuro che vincerà questa partita con la sua consueta forza. Dai Ciccio siamo tutti con te, come sempre piu uniti che mai.

Anche la nota della società lancia il suo messaggio al giovane atleta con un post. Francesco dimostrerà anche in questa circostanza tutta la sua forza e determinazione, per tornare presto a vivere con gioia la propria vita e divertirsi in campo insieme ai suoi compagni. Forza Francesco ! Fai un altro goal, il più importante della tua vita.