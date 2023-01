Reggio. Madeo: "elezione Versace in Giunta Associazione Città dell'Olio grande risultato per la Calabria" - Tempostretto

La Calabria, grande produttrice di olio di alta qualità, conserva numerose cultivar autoctone che iniziano ad essere apprezzate

“L’elezione del Sindaco facente funzioni della Città Metropolitana di Reggio Calabria Carmelo Versace nella Giunta nazionale della Città dell’Olio è un grande risultato per la nostra regione“. E’ quanto afferma in una nota Francesco Madeo, Delegato Nazionale Agricoltura in Azione, Presidente dell’Assemblea Regionale di Calabria in Azione.

“La Calabria, grande produttrice di olio di alta qualità, conserva numerose cultivar autoctone che iniziano ad essere apprezzate nei mercati europei e piantate in tutta Italia. In questo senso – aggiunge Madeo – data l’assenza sul tema della valorizzazione olivicola da parte dell’Assessorato regionale, il nostro Sindaco Metropolitano facente funzioni diventerà certamente un punto di riferimento fondamentale per tutti gli olivicoltori calabresi oggi orfani di una chiara programmazione che possa fare paniere e intercettare la domanda dei mercati più adeguati ai nostri prodotti”.

“Ci aspettiamo – conclude Madeo – che l’Associazione Città dell’Olio possa garantire anche un’adeguata guida regionale alla Calabria, visto che i nostri territori meritano maggiore impegno”.