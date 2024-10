Reggio. Questa mattina al Teatro Cilea, l’evento “Bye Bulli”

L’evento rientra nella campagna di prevenzione al bullismo, cyberbullismo e violenza tra pari che OTB- Only The Brave Foundation

REGGIO CALABRIA – Grande attesa per l’evento “BYE BULLY” che avrà luogo presso il Teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria questa mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00. L’evento “BY BULLY” rientra nella campagna di prevenzione al bullismo, cyberbullismo e violenza tra pari che OTB- Only The Brave Foundation, da sempre attenta ai giovani, al centro di molti dei suoi progetti di sviluppo sociale, realizza da oltre 5 anni con l’ETS FARE X BENE per gli studenti e gli adulti di riferimento delle Scuole secondarie di primo e secondo grado d’Italia e che ha raggiunto a oggi oltre 50.000 ragazzi e ragazze. Durante l’incontro del 21 Ottobre – organizzato dall’Ufficio Regionale dell’Associazione in Calabria – circa 600 studenti e studentesse del territorio calabrese, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica di formazione, perché BY BULLY è proprio questo: relatori professionisti, educatori tra pari e ambasciatori di FARE X BENE condivideranno la propria storia professionale e personale fornendo consigli utili su come riconoscere i segnali di questi fenomeni e suggerimenti su come intervenire. All’incontro, oltre alla Direttrice Generale di FARE X BENE e delegata del tavolo di lavoro di Generazioni Connesse, Giusy Laganà, e all’esperto di digital innovation e gaming, Lorenzo Galimberti, nonché i Peer Educator di FARE X BENE, ci sarà il Consigliere Comunale Avv Mario Cardia ed anche un’ospite di eccezione. Siamo lieti e onorati di confermare la presenza di Iris Di Domenico, pugliese di nascita che ha da poco compiuto 18 anni e che per milioni di adolescenti in Italia è una vera e propria star, protagonista di programmi per il canale dedicato ai ragazzi Super! Iris sarà con noi per parlare della sua esperienza come content creator, tik toker e scrittrice del Best seller, Sono solo Scarabocchi, dove parla anche delle sue esperienze scolastiche e di Peer Educator.