Reggio. Tragedia a Ortì, 68enne muore dopo essere finito in una scarpata di 40 metri

REGGIO CALABRIA – Un 68enne, Claudio Marcello Marra, è morto dopo essere precipitato con la propria auto in un burrone profondo oltre 30 metri. Il tragico incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri nei pressi del Monastero della Visitazione, ad Ortì. L’uomo, secondo le prime ricostruzioni, stava percorrendo una strada sterrata con un fuoristrada che per causa in corso di accertamento è finito in una scarpata di circa 40 metri di profondità.

A fare la tragica scoperta il figlio, che stava cercando il padre ed ha individuato la zona dove l’auto era precipitata avvertendo poi le forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che sono stati impegnati nelle operazioni di recupero che si sono rilevate assai complicate, visto che si tratta di una zona impervia. e solo attraverso l’uso di una Jeep, percorrendo un tortuoso sentiero, sono riusciti ad arrivare sul posto, ma li hanno visto che l’auto si trovava ancora più in basso. Per questo è stata organizzata una vera e propria task force. Alla fine la vettura é stata raggiunta, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco, che hanno provveduto ad estrarre dall’auto il cadavere di Marra.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale. Del pensionato si erano perse tracce dalla mattina. I familiari, preoccupati per la sua sorte, avevano telefonato al 112, facendo scattare le ricerche che a distanza di alcune ore hanno portato al ritrovamento della vettura con all’interno il corpo senza vita di Marra.